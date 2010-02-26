Бизнес сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт71 заявка2445 просмотров

Сайт(портал) на тему недвижимости. Особенности: фильтры, база данных, таблицы, сортировки, личный кабинет. Внимательно смотрите ТЗ, чтобы реально оценивайть свои возможности.

Если объявление активно то исполнитель не выбран. По предоплате не работаю! Работаю исключительно по сбс.

14 лет назад
grablik
Глеб 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$1200
50 дней
zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$700
30 дней

Заявки фрилансеров

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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