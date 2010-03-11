Создание простого сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок285 просмотров

Создание простого сайта. "Производство пакетов для стерилизации." с каталогом, корзиной. 5 категорий 85 позиций. Описание товара. Остальное стандартно. что-то типа вот этого: http://steripack.rusmed.ru/ НА CMS Joomla может быть + Virtmart Нужно быстро. Стиль светлый - цвет голубой. Направляйте предложения о цене. Вы делаете на собственном сервере. Потом мы смотрим - оплачиваем 70%, вы загружаете на наш сервер, и мы оплачиваем 30%. Только не надо слать типа сделаем и т.д. Давайте конкретно. Цены по рынку известны. Работаем только с людьми которые имеют адрес и телефон.

Joomla
15 лет назад
iproteh
Гость 
80 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$300
4 дня
Было удобно и комфортно работать. Всё выполнено в рамках соглашения. Даже чуть больше. Выполнил пусконаладку и небольшие доработки до функциональности с учетом бизнес процессов. Работа четкая и профессиональная. Понимает, что нужно заказчику - не профессионалу. В общем рекомендую.
Отличный заказчик, четкие требования и четкое задание, оплата вовремя и в полном объеме. Рад буду продолжить сотрудничество в будущем!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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