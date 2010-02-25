Создание тизерной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки166 просмотров

Интересует создание тизерной рекламной сети на подобии http://medianet.adlabs.ru/site/

Интересен вопрос цены и сроков.

Если есть уже готовые подобные решения, то расмотрю вопрос покупки (но обязательно должен быть показан пример)

15 лет назад
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка/исправление интернет-магазина osCommerce

    Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Аналог википедии

    $50000

    Требуется создать OpenSourse ресурс, аналог Википедии, но другой направленности. Требуется опытная комманда разработчиков, желательно Москва.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание форума

    $250

    Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Кредитный автомат, обменник

    Сразу скажу, что нужен человек, имеющий опыт работы с интерфейсами WM. Необходимо несколько скриптов, выполняющих следующие операции: 1) При заходе на сайт посетителель должен произвести авторизация через Login.Webmoney 2) При ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт о недвижимости

    Необходимо сделать портал о недвижимости за рубежом. Для понимания задачи, вот сайт который может служить примером (по структуре и дизайну) http://www.aplaceinthesun.com/ В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $250

    Надо создать игры с привязкой к карте яндекс проект интересный и непростой подробности и ТЗ исполнителю для связи аська 214 742 588 отвечайте сюда интересует ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание и продвижение сайта визитки

    $250

    Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа: 1. Создание и оптимизация сайта 2. Продвижение сайта Пока речь идет о первой ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад