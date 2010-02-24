Есть доменное имя pryanik.ru на него надо "надеть" вкусный сателлит -заглушку на тему пряников, на джумле или WP, страниц эдак на 50 другие движки не рассматриваются С вас - наполнение и диз. ...
Создание сайта под ключ
Надо создать игры с привязкой к карте яндекс
проект интересный и непростой
подробности и ТЗ исполнителю
для связи
аська 214 742 588
отвечайте сюда
интересует портфолио и загруженность
проект срочный, поэтому буду выбирать исполнителя быстро
жду комментарии
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