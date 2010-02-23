Создание сайта на MODX

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Создание сайта на MODX с шаблонным дизайном и небольшой доработкой шаблона под клиента и его логотип,возможно отрисовка логотипа более высокого качества,чем предоставленный клиентом.

Сайт информационный,страницы и навигации(поиск возм.)

Структура страниц сайта

- Главная страница

- Услуги

- Продукция

- Контакты

MODX
15 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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