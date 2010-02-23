Нужно разработать сайт Drupal

Функциональная нагрузка сайта: Пользователи ("Фотографы") регистрируются на сайте, добавляют описание про себя и свои фотографии. Существует возможность поиска по фотографиям и по "фотографам". К каждой фотографии и фотографу можно оставлять комментарии. Существует возможность поиска по ...