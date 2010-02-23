Нужно разработать сайт Drupal

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Нужен человек из Киева для разработки сайта на Drupal

Пишите в аську или звоните 0639469619

Необходимо знаение CMS Drupal, PHP, MySQL

DrupalMySQLPHP
15 лет назад
ArtSupport
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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