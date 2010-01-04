Персональный проект для dmmaklygin

Функциональная нагрузка сайта: Пользователи ("Фотографы") регистрируются на сайте, добавляют описание про себя и свои фотографии. Существует возможность поиска по фотографиям и по "фотографам". К каждой фотографии и фотографу можно оставлять комментарии. Существует возможность поиска по комментариям

По-сути, сайт что-то среднее между spokoino.ru и fotki.yandex.ru/

Если Вы готовы взяться за работу – оставляется ваше сообщение с портфолио. Напишу тогда более подробно (ТЗ). Также пишите, пожалуйста, ориентировочно сколько времени у Вас возьмет создать такой сайт

Также стоит отметить, что очевидно в процессе работы сайта много раз будет требоваться его изменить, так что будет много возможностей для продолжения сотрудничества