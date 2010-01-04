Надо модернизировать имеющийся сайт russkijmetall.ru
Социальная сеть
Необходимо создать урезанный вариант социальной сети типа http://www.facebook.com.
Здесь должны присутствовать:
1. Авторизация
2. Заполнение и редактирование личных данных
3. Добавление фотографий
4. Возможность у пользователей общаться с помощью сообщений
5. Возможность добавлять друзей
6. Расширенный поиск в системе
Заявки фрилансеров
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