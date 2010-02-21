Добрый день. Необходимо создать портал баз отдыха Украины. Возможности администратора: 1. Добавлять/редактировать инфо о отеле: • Название отеля • Слоган отеля • Изображение этого отеля (при списке отелей отображающееся 115*115px, при открытии отеля ...
Модернизация сайта
Надо модернизировать имеющийся сайт russkijmetall.ru
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