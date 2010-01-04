Создание сайта под ключ и его послед. техподдержка

Нужно создать сайт по аналогу с http://www.zman.com/video/2010/01/04/16768.html только его видеосоставляющую (размещение видеороликов, структура, поиск) остальной набор различных сервисов с этого сайта не нужен.

Видео разделы там сделаны очень грамотно и удобно. Весь остальной функционал не относящийся к видео лишний.