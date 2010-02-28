Сайт и онлайн магазин для студии док. кино

Редко встретишь такого заказчика, с которым разработка проекта настолько легка и приятна. Олег никогда не отрывал от работы и всегда выслушивал все пожелания и идеи по проекту, каждую из которых удалось реализовать. Оплата всегда поступала просто моментально, всегда чётко и без малейших косяков. Более того, это оказался очень приятный в общении человек, с которым мне приятно беседовать и после завершения проекта. Всем искренне советую поработать с ним!