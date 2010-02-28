Сайт и онлайн магазин для студии док. кино

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок307 просмотров

Требуется разработать с нуля сайт и веб-магазин к нему.

Пользователь должен иметь возможность либо купить DVD, либо скачать фильм.

В каталоге около 100 фильмов.

15 лет назад
WingsOfRussia
Никулин 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
15 лет назад
$2200
5 дней
Честно говоря, был удивлён качеством работы Егора. Всё было выполнено в кратчайший срок. Пожелания по дизайну учитывались моментально, Егор постоянно был на связи с 12 дня и до двух ночи. Более того, Егор продолжает оказывать подержку и после сдачи работы, безвозмездно советует и консультирует по всем возникающим вопросам. Не ожидал, что фрилансеры могут быть такими отзывчивыми. ;)
Редко встретишь такого заказчика, с которым разработка проекта настолько легка и приятна. Олег никогда не отрывал от работы и всегда выслушивал все пожелания и идеи по проекту, каждую из которых удалось реализовать. Оплата всегда поступала просто моментально, всегда чётко и без малейших косяков. Более того, это оказался очень приятный в общении человек, с которым мне приятно беседовать и после завершения проекта. Всем искренне советую поработать с ним!

Заявки фрилансеров

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
15 лет назад

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