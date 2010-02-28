Сайт по аренде недвижимости личным кабинетом можно готовые решения только не joomla !!! дизайн есть
Сайт и онлайн магазин для студии док. кино
Требуется разработать с нуля сайт и веб-магазин к нему.
Пользователь должен иметь возможность либо купить DVD, либо скачать фильм.
В каталоге около 100 фильмов.
Выбранный исполнитель
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