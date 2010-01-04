Надо модернизировать имеющийся сайт russkijmetall.ru
Создание интернет-кинотеатра
Всем привет. Необходимо создать сайт, на котором будет возможность онлайн-просмотр сериалов, фильмов.
Всё подробно расскажу что необходимо.
Сразу пишем на какой cms сможете выполнить.
Ориентировочно должно получить типа seriali . su
Нужны мастера своего дело, высокий уровень.
Заявки фрилансеров
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