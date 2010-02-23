Сайт по аренде недвижимости личным кабинетом можно готовые решения только не joomla !!! дизайн есть
Нужен аналог drive2.ru
Добрый день!
Нужно создать аналог сайта www.drive2.ru на движке SocialEngine( можете предложить другую CMS).
Расматриваються предложения от студий и команд разработчиков так как проект обьемный.
Работа по договору.
Цена и сроки должны быть обосноваными.
P.S. Предложения скрыты
Заявки фрилансеров
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