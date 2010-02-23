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Cайт-сервис "Фото на карте"
Цель проекта: предоставить сайт-сервис пользователям интернет для загрузки изображений с привязкой к географическим координатам.
Краткое описание:
После авторизации пользователь может выбрыть точку на карте и загрузить изображения к ней, а так же сопроводительные данные - категория, название, описание и теги.
Для просмотра фотографий выводится карта с отмеченными на ней фотографиями, после клике на которых фото раскрывается в полном размере.
Функциональность:
Сайт делится на 2 части - публичная(включает пользовательскую) и административная.
Пользовательские функции
) Добавление фотографий к точке на карте
) Просмотр своих фотографий, редактирование описаний и возможность удаления
Публичные функции
) Регистрация пользователя с подтверждением по e-mail
) Подписка на появление новых фото на текущем участке карты
) Вывод свежих добавленных фото/самых популярных фото
) Возможность проголосовать, подтвердить фото, сообщить как несоответствующее действительности
) Вывод последних добавленных фото в RSS
Административные функции
) Просмотр/редактирование/удаление фото
) Просмотр/редактирование/удаление пользователей
) Просмотр/редактирование/удаление категорий фото
) Статистика по фото - сколько добавлено(по дням, по пользователям)
) Статистика по пользователям - сколько зарегистрировалось(по дням)
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