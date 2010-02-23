Cайт-сервис "Фото на карте"

Цель проекта: предоставить сайт-сервис пользователям интернет для загрузки изображений с привязкой к географическим координатам.

Краткое описание:

После авторизации пользователь может выбрыть точку на карте и загрузить изображения к ней, а так же сопроводительные данные - категория, название, описание и теги.

Для просмотра фотографий выводится карта с отмеченными на ней фотографиями, после клике на которых фото раскрывается в полном размере.

Функциональность:

Сайт делится на 2 части - публичная(включает пользовательскую) и административная.

Пользовательские функции

) Добавление фотографий к точке на карте

) Просмотр своих фотографий, редактирование описаний и возможность удаления

Публичные функции

) Регистрация пользователя с подтверждением по e-mail

) Подписка на появление новых фото на текущем участке карты

) Вывод свежих добавленных фото/самых популярных фото

) Возможность проголосовать, подтвердить фото, сообщить как несоответствующее действительности

) Вывод последних добавленных фото в RSS

Административные функции

) Просмотр/редактирование/удаление фото

) Просмотр/редактирование/удаление пользователей

) Просмотр/редактирование/удаление категорий фото

) Статистика по фото - сколько добавлено(по дням, по пользователям)

) Статистика по пользователям - сколько зарегистрировалось(по дням)