Сайт по аренде недвижимости личным кабинетом можно готовые решения только не joomla !!! дизайн есть
Интернет-магазин под ключ
Нужно сделать интернет магазин, согласно т.з.(в т.з указаны функции которые должны присутствовать),(админка обязательна)
Что то типа такого http://isfuck.me/index.php?rules
если в общих чертах, то нужен интернет-магазин, в котором люди смогут покупать, продавать цифровой товар (т.е своеобразная торговая площадка) . В принципе неважно, какой движок и тд. (чем то схож с molotok.ru, отзывы, рейтинги, и тд , у каждого пользователя свои продажи и покупки, оплата производится посредством зачисления денег на Webmoney счет сайта, а уже потом со счета на сайте оплата за покупки + процент сайта)
В принципе все как в стандартном интернет-магазине но есть небольшой уклон на специализацию, которая обсуждается уже в процессе выполнения проекта.
При успешном выполнении данного проекта возможны другие предложения (идей много)
Пожалуйста пишите цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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