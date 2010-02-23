Интернет-магазин под ключ

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Закрыт20 заявок367 просмотров

Нужно сделать интернет магазин, согласно т.з.(в т.з указаны функции которые должны присутствовать),(админка обязательна)

Что то типа такого http://isfuck.me/index.php?rules

если в общих чертах, то нужен интернет-магазин, в котором люди смогут покупать, продавать цифровой товар (т.е своеобразная торговая площадка) . В принципе неважно, какой движок и тд. (чем то схож с molotok.ru, отзывы, рейтинги, и тд , у каждого пользователя свои продажи и покупки, оплата производится посредством зачисления денег на Webmoney счет сайта, а уже потом со счета на сайте оплата за покупки + процент сайта)

В принципе все как в стандартном интернет-магазине но есть небольшой уклон на специализацию, которая обсуждается уже в процессе выполнения проекта.

При успешном выполнении данного проекта возможны другие предложения (идей много)

Пожалуйста пишите цены и сроки.

15 лет назад
l0rd
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtNavaro
Кардано 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней

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ArtNavaro
Кардано 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад