Сделать сайт для предприятия по тяжелой индустрии

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Завершен27 заявок399 просмотров

Спасибо, новых предложений больше не надо. Существующих достаточно.

Один будет выбран.

15 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
2 дня
Задание выполнил творчески и в срок. Всегда находился на связи. Теперь все задания по дизайну будет получать от меня без конкурса.
Вадим отличный человек! Открытый и приятный в общении. Очень хорошо объясняет, что хочет в итоге получить - это огромный плюс. Своевременно оплачивает работу. Буду очень рад и дальше сотрудничать с этим человеком.
Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Был отличный эскиз, спасибо. Приятный контак, и девушка выполняет то, что обещает.
Вадим - человек слова! Заплатил даже за эскиз.

Заявки фрилансеров

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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