Сайт под ключ

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Завершен19 заявок423 просмотра

Требуется сделать сайт под "ключ", на основе имеющегося дизайна (PSD). CMS - Joomla.

Сроки сжатые, в воскресенье сайт должен быть залит на хостинг, остальные настройки будут проводиться там

Joomla
15 лет назад
Kbit
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад
$200
3 дня
Владислав - замечательный специалист. Очень исполнительный и внимательный к мелочам.Профессионал в своей области. Более того, он смог спасти практически провальный по срокам проект. Была бы возможность поставить 100 баллов, было бы 100. Обязательно будем продолжать сотрудничество в дальнейшем.
Дарья, замечательный заказчик. Внятное T3, полезные комментарии в работе, четка оплата. Рекомендую, доверяю, надеюсь, что выберут на следующий заказ! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад