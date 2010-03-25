Сайт по аренде недвижимости личным кабинетом можно готовые решения только не joomla !!! дизайн есть
Сайт под ключ
Требуется сделать сайт под "ключ", на основе имеющегося дизайна (PSD). CMS - Joomla.
Сроки сжатые, в воскресенье сайт должен быть залит на хостинг, остальные настройки будут проводиться там
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