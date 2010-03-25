Сайт под ключ

Владислав - замечательный специалист. Очень исполнительный и внимательный к мелочам.Профессионал в своей области. Более того, он смог спасти практически провальный по срокам проект. Была бы возможность поставить 100 баллов, было бы 100. Обязательно будем продолжать сотрудничество в дальнейшем.