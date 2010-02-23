Создание портала кошатников

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок239 просмотров

Всем привет!

Есть желание сделать портал по кошкам. Основной функционал: размещение информации о питомниках и доступных котятах заводчиками и поиск котят пользователями.

В аттаче - поверхностное описалово.

В нём 3 файла

1) структура - схематичное изображение вомзожностей сайте

2) описалово - краткое описалово того что, как, зачем

3) структура БД - структура данных т.к. там всё запутано

ТЗ НЕ законченное - это понятно. Но, надеюсь, для первичных оценок оно достаточно.

Что нужно:

1) Дизайн - красивый, стильный, и при этом очень понятный, очевидный. Большинство пользователей портала - плохо шарящие в интернете люди, поэтому им должно быть всё наглядно. У меня есть неплохие задумки, но пока что они не складываются воедино :(

2) Тех. реализация.

Пожалуйста, укажите (хотя бы приблизительно), для дизайна и реализации:

- Сроки

- Стоимость

- Какой информации и в каком формате Вам не хватает

Пожалуйста, не надо писать личные сообщения! Их тут очень неудобно читать и я всё равно половину пропускаю :)))

15 лет назад
natEn
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ

    Требуется сделать сайт под "ключ", на основе имеющегося дизайна (PSD). CMS - Joomla. Сроки сжатые, в воскресенье сайт должен быть залит на хостинг, остальные настройки будут проводиться там

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Cайт-сервис "Фото на карте"

    Цель проекта: предоставить сайт-сервис пользователям интернет для загрузки изображений с привязкой к географическим координатам. Краткое описание: После авторизации пользователь может выбрыть точку на карте и загрузить изображения к ней, а так ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    Нужно сделать интернет магазин, согласно т.з.(в т.з указаны функции которые должны присутствовать),(админка обязательна) Что то типа такого http://isfuck.me/index.php?rules если в общих чертах, то нужен интернет-магазин, в котором люди смогут ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Биллинг панель для хостинга

    $3000

    Здравствуйте! Требуется разработать биллинг панель для хостинга (дизайн интерфейса клиентской и админской части, программная часть), ТЗ вышлю исполнителю. От исполнителя: 1. Качество работы. 2. Всегда быть на связи. ...

    CodeIgniterjQueryMySQLPHP
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен аналог drive2.ru

    Добрый день! Нужно создать аналог сайта www.drive2.ru на движке SocialEngine( можете предложить другую CMS). Расматриваються предложения от студий и команд разработчиков так как проект обьемный. Работа по договору. Цена ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад