Создание портала кошатников

Всем привет!

Есть желание сделать портал по кошкам. Основной функционал: размещение информации о питомниках и доступных котятах заводчиками и поиск котят пользователями.

В аттаче - поверхностное описалово.

В нём 3 файла

1) структура - схематичное изображение вомзожностей сайте

2) описалово - краткое описалово того что, как, зачем

3) структура БД - структура данных т.к. там всё запутано

ТЗ НЕ законченное - это понятно. Но, надеюсь, для первичных оценок оно достаточно.

Что нужно:

1) Дизайн - красивый, стильный, и при этом очень понятный, очевидный. Большинство пользователей портала - плохо шарящие в интернете люди, поэтому им должно быть всё наглядно. У меня есть неплохие задумки, но пока что они не складываются воедино :(

2) Тех. реализация.

Пожалуйста, укажите (хотя бы приблизительно), для дизайна и реализации:

- Сроки

- Стоимость

- Какой информации и в каком формате Вам не хватает

Пожалуйста, не надо писать личные сообщения! Их тут очень неудобно читать и я всё равно половину пропускаю :)))