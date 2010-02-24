Требуется сделать сайт под "ключ", на основе имеющегося дизайна (PSD). CMS - Joomla. Сроки сжатые, в воскресенье сайт должен быть залит на хостинг, остальные настройки будут проводиться там
Создание сайта
Требуется создать сайт посуточной аренды квартир аналогичный по функционалу 4erdak.com.ua
В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт. Стоимость сайта с Вашим дизайном и с нашим.
Так же просим учесть,что кроме видимой пользовательской части сайта, есть еще и административная с кабинетом пользователя.
Заоблачные цены пожалуйста не заламывайте, я понимаю сколько это может стоить.
PS. размещаю повторно, так как выбранный исполнитель за 15 дней вообще ничего не сделал ссылаясь на семейные проблемы, а сейчас и вообще отказался от проекта. Поэтому оплата только через СБС.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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