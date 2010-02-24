Создание сайта

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок515 просмотров

Требуется создать сайт посуточной аренды квартир аналогичный по функционалу 4erdak.com.ua

В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт. Стоимость сайта с Вашим дизайном и с нашим.

Так же просим учесть,что кроме видимой пользовательской части сайта, есть еще и административная с кабинетом пользователя.

Заоблачные цены пожалуйста не заламывайте, я понимаю сколько это может стоить.

PS. размещаю повторно, так как выбранный исполнитель за 15 дней вообще ничего не сделал ссылаясь на семейные проблемы, а сейчас и вообще отказался от проекта. Поэтому оплата только через СБС.

15 лет назад
mrTORN
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад
$350
15 дней

Заявки фрилансеров

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад

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