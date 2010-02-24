Есть доменное имя pryanik.ru на него надо "надеть" вкусный сателлит -заглушку на тему пряников, на джумле или WP, страниц эдак на 50 другие движки не рассматриваются С вас - наполнение и диз. ...
Создание и продвижение сайта визитки
Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа:
1. Создание и оптимизация сайта
2. Продвижение сайта
Пока речь идет о первой части, но желательно чтобы исполнитель первой части мог далее заняться продвижением.
Бюджет на создание сайта 6-10 тыс рублей. Сам сайт - простой HTML + таблица стилей, всего около 5-7 страниц. Текста немного.
Что нужно сделать:
1. Дизайн + создание самого сайта - тут особых требований нет, простой но симпатичный дизайн подойдет. Программирование нескольких страниц тоже ничего сложного.
2. Регистрация доменного имени и аренда хостинга (на Агаве, оплачивается отдельно). Сайт никаким образом не должен быть привязан к вашему хостингу или системе управления сайтом - еще раз подчеркиваю нужен простой HTML + CSS, который и с жесткого диска можно посмотреть.
3. Подбор ключевых слов и оптимизация под них сайта. Тут важно чтобы оптимизация была выполнена грамотно, с учетом того, что Яндекс с недавнего времени пессимизирует сайты с переспамом. Текст для сайта будет предоставлен, но он не уникальный, поэтому нужно будет сделать глубокий рерайт. Текста немного, поэтому много времени это не займет.
4. Регистрация сайта в панели вебмастера яндекса и гугла (почту можно новую зарегистрировать по имени домена)
5. Передача всех паролей от хостинга, панелей вебмастера и т.п.
Вы можете как сами всю работу сделать так и привлечь сторонних специалистов. Главное это даже не создание сайта, а подбор ключевых слов и оптимизация текстов. Но дизайн конечно тоже должен быть симпатичным.
Желательно оплата наличными (Москва)
Далее, если на этапе создания сайта все будет нормально, мы обсудим условия по продвижению.
Обязательно давайте ссылку на ваше портфолио.
Выбранный исполнитель
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