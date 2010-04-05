Сайт дизайн студии

Доброго времени суток, друзья. Итак, сразу к делу.

Мне требуется сайт под ключ, с доменом и хостингом на год в домене "ru". Тематика сайта:что-то среднее между сайт-визитка-портфолио-магазин. Креативный и молодежный, можно сказать, космическо-техногенный дизайн. Студия занимается полиграфическим дизайном, наружной рекламой, украшениями и дизайном одежды для людей от 16 до 30 лет.

Логотип, фирменный стиль предоставлю по требованию и лишь тем фрилансерам, чьи портфолио мне покажутся наиболее интересными.

Сайт должен включать в себя следующие разделы:

- О нас

- Дизайн

- Одежда

- Атрибутика

- Контакты

В каждом разделе будет еще от 2-х до 5-ти подразделов ( Это надо учесть).

Пример сайтов: www.whim.ru

www.xeoart.com

balakireva.net/portfolio-graphic.html

http://www.tiltdesignstudio.com/

ВНИМАНИЕ!!! Если Мы с Вами договорились. Сразу обращаю внимание на то, что за эскизный вариант деньги выплачены не будут!!!

ВНИМАНИЕ! Связываться со мной ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по телефону. В аське, контакте и так далее общаться не буду. Спасибо, что понимаете.