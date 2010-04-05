Требуется создать сайт посуточной аренды квартир аналогичный по функционалу 4erdak.com.ua В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт. Стоимость сайта с Вашим дизайном и с нашим. ...
Сайт дизайн студии
Доброго времени суток, друзья. Итак, сразу к делу.
Мне требуется сайт под ключ, с доменом и хостингом на год в домене "ru". Тематика сайта:что-то среднее между сайт-визитка-портфолио-магазин. Креативный и молодежный, можно сказать, космическо-техногенный дизайн. Студия занимается полиграфическим дизайном, наружной рекламой, украшениями и дизайном одежды для людей от 16 до 30 лет.
Логотип, фирменный стиль предоставлю по требованию и лишь тем фрилансерам, чьи портфолио мне покажутся наиболее интересными.
Сайт должен включать в себя следующие разделы:
- О нас
- Дизайн
- Одежда
- Атрибутика
- Контакты
В каждом разделе будет еще от 2-х до 5-ти подразделов ( Это надо учесть).
Пример сайтов: www.whim.ru
balakireva.net/portfolio-graphic.html
http://www.tiltdesignstudio.com/
ВНИМАНИЕ!!! Если Мы с Вами договорились. Сразу обращаю внимание на то, что за эскизный вариант деньги выплачены не будут!!!
ВНИМАНИЕ! Связываться со мной ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по телефону. В аське, контакте и так далее общаться не буду. Спасибо, что понимаете.
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