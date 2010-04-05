Сайт дизайн студии

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки259 просмотров

Доброго времени суток, друзья. Итак, сразу к делу.

Мне требуется сайт под ключ, с доменом и хостингом на год в домене "ru". Тематика сайта:что-то среднее между сайт-визитка-портфолио-магазин. Креативный и молодежный, можно сказать, космическо-техногенный дизайн. Студия занимается полиграфическим дизайном, наружной рекламой, украшениями и дизайном одежды для людей от 16 до 30 лет.

Логотип, фирменный стиль предоставлю по требованию и лишь тем фрилансерам, чьи портфолио мне покажутся наиболее интересными.

Сайт должен включать в себя следующие разделы:

- О нас

- Дизайн

- Одежда

- Атрибутика

- Контакты

В каждом разделе будет еще от 2-х до 5-ти подразделов ( Это надо учесть).

Пример сайтов: www.whim.ru

www.xeoart.com

balakireva.net/portfolio-graphic.html

http://www.tiltdesignstudio.com/

ВНИМАНИЕ!!! Если Мы с Вами договорились. Сразу обращаю внимание на то, что за эскизный вариант деньги выплачены не будут!!!

ВНИМАНИЕ! Связываться со мной ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по телефону. В аське, контакте и так далее общаться не буду. Спасибо, что понимаете.

15 лет назад
Procter
Артем 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$450
20 дней
Прекрасно исполнили. Молодцы, ребята, поняли с первого раза. Качественно, быстро и креативно. Еще не раз обращусь к Андрею за помощью. A-a-ariginal!!! Спасибо.
Рад сотрудничеством с Артёмом. Хороший заказчик, знает чего хочет, терпеливо отнёсся к задержке. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад

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