Создание сателлита

Есть доменное имя pryanik.ru

на него надо "надеть" вкусный сателлит -заглушку на тему пряников, на джумле или WP, страниц эдак на 50

другие движки не рассматриваются

С вас - наполнение и диз.

Материалы - ручной рерайт. диз уник, тематичный, без извратов

менеджеры, студии, динамисты - проходят строем мимо

оплата ТОЛЬКО WMR и только по приёму результатов

В обсуждение в личку включаюсь исключительно если вы сделали ставку с ценой и сроками - иначе игнорирую любые сообщения. Разумеется, если ваша цена не нравится - не включаюсь :)