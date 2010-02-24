Требуется создать сайт посуточной аренды квартир аналогичный по функционалу 4erdak.com.ua В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт. Стоимость сайта с Вашим дизайном и с нашим. ...
Создание сателлита
Есть доменное имя pryanik.ru
на него надо "надеть" вкусный сателлит -заглушку на тему пряников, на джумле или WP, страниц эдак на 50
другие движки не рассматриваются
С вас - наполнение и диз.
Материалы - ручной рерайт. диз уник, тематичный, без извратов
менеджеры, студии, динамисты - проходят строем мимо
оплата ТОЛЬКО WMR и только по приёму результатов
В обсуждение в личку включаюсь исключительно если вы сделали ставку с ценой и сроками - иначе игнорирую любые сообщения. Разумеется, если ваша цена не нравится - не включаюсь :)
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