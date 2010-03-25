Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла. ...
Создание форума
Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое)
Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др.
Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, аптек, достопримечательностей (для начала по Украине и России, СНГ). Плата за каждую отдельную базу (отдельно пишите в сообщениях).
Возможность добавлять статьи.
Дизайн красивый, но не забитый.
Сайт должен быть простой в управлении для пользователей.
Понятная админка, простая в управлении.
Задание для фрилансеров, конторы идут мимо. Плату разбиваем на части - по 30% за выполненную работу (условно разбиваем работу на 3 части).
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