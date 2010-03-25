Создание форума

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок201 просмотр

Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое)

(http://forum.awd.ru/

http://www.marshruty.ru/)

Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др.

Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, аптек, достопримечательностей (для начала по Украине и России, СНГ). Плата за каждую отдельную базу (отдельно пишите в сообщениях).

Возможность добавлять статьи.

Дизайн красивый, но не забитый.

Сайт должен быть простой в управлении для пользователей.

Понятная админка, простая в управлении.

Задание для фрилансеров, конторы идут мимо. Плату разбиваем на части - по 30% за выполненную работу (условно разбиваем работу на 3 части).

15 лет назад
v0909
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sent1maV
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$120
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sent1maV
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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