Создание форума

Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое)

(http://forum.awd.ru/

http://www.marshruty.ru/)

Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др.

Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, аптек, достопримечательностей (для начала по Украине и России, СНГ). Плата за каждую отдельную базу (отдельно пишите в сообщениях).

Возможность добавлять статьи.

Дизайн красивый, но не забитый.

Сайт должен быть простой в управлении для пользователей.

Понятная админка, простая в управлении.

Задание для фрилансеров, конторы идут мимо. Плату разбиваем на части - по 30% за выполненную работу (условно разбиваем работу на 3 части).