Доработка/исправление интернет-магазина osCommerce

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Завершен2 заявки214 просмотров

Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла.

Желающие приняться за работу пишите в icq или e-mail, разъясню ТЗ более подробно, покажу глюки на примерах.

Стоимость работы оговаривается после изучения ТЗ исполнителем.

15 лет назад
Nikitozz
Никита 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

inzor
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
7 дней
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем, ответственный исполнитель, профессионал своего дела! Продолжаем сотрудничество в рамках дальнейшего развития нашего проекта. Всем рекомендую. Отличный специалист!
Отличный заказчик. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

inzor
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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