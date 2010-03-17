Доработка/исправление интернет-магазина osCommerce

Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла.

Желающие приняться за работу пишите в icq или e-mail, разъясню ТЗ более подробно, покажу глюки на примерах.

Стоимость работы оговаривается после изучения ТЗ исполнителем.