Кредитный автомат, обменник

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок171 просмотр

Сразу скажу, что нужен человек, имеющий опыт работы с интерфейсами WM.

Необходимо несколько скриптов, выполняющих следующие операции:

1) При заходе на сайт посетителель должен произвести авторизация через Login.Webmoney

2) При авторизация должна выполняться проверка типа аттестата - допускается только персональный,

если другой - выдается ошибка.

3) После авторизация:

- проверяется наличие такого ID в БД (структура БД не сложная, скажу подробнее) - если запись с таким WM ID есть, выводится информация из БД, если нет пишется в БД и потом выводится.

- проверяется остаток на C-кошельке посетителя (если есть возможность проверки, в противном случае выводится ошибка)

- Проверяется BL посетителя

- Проверяется дата регистрации WM ID в системе

Все эти данные пишутся в БД и апдейтятся каждый раз после авторизации посетителя на сайте.

После этого выводится форма на получение кредита. Поля: Сумма кредита, Z-кошелек, Срок кредита

После ввода данных выполняется проверка на принадлежность данного кошелька данному WMID, если результат положительный - на С-кошелек посетителя выставляется счет, в БД вносится соответствующая запись. После оплаты счета посетитель кликает ссылку, допустим, "Я оплатил счет", после чего выполняется проверка оплаты этого счета, если результат положительный - на Z-кошелек посетителя переводится указанная сумма. После этого статус заявки меняется на, допустим, "Кредит выдан" и ссылка принимает вид "Кредит вернул", после клика на которой выполняется проверка возврата кредита - если результат положительный, апдейтится статус заявки на "Кредит погашен", если нет, выводим простое сообщение.Плюс ещё всякая фигня.

типа такого:http://creditwm.info/

Предлагать сроки и цену

15 лет назад
musulega
Мария 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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