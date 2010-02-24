Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла. ...
Кредитный автомат, обменник
Сразу скажу, что нужен человек, имеющий опыт работы с интерфейсами WM.
Необходимо несколько скриптов, выполняющих следующие операции:
1) При заходе на сайт посетителель должен произвести авторизация через Login.Webmoney
2) При авторизация должна выполняться проверка типа аттестата - допускается только персональный,
если другой - выдается ошибка.
3) После авторизация:
- проверяется наличие такого ID в БД (структура БД не сложная, скажу подробнее) - если запись с таким WM ID есть, выводится информация из БД, если нет пишется в БД и потом выводится.
- проверяется остаток на C-кошельке посетителя (если есть возможность проверки, в противном случае выводится ошибка)
- Проверяется BL посетителя
- Проверяется дата регистрации WM ID в системе
Все эти данные пишутся в БД и апдейтятся каждый раз после авторизации посетителя на сайте.
После этого выводится форма на получение кредита. Поля: Сумма кредита, Z-кошелек, Срок кредита
После ввода данных выполняется проверка на принадлежность данного кошелька данному WMID, если результат положительный - на С-кошелек посетителя выставляется счет, в БД вносится соответствующая запись. После оплаты счета посетитель кликает ссылку, допустим, "Я оплатил счет", после чего выполняется проверка оплаты этого счета, если результат положительный - на Z-кошелек посетителя переводится указанная сумма. После этого статус заявки меняется на, допустим, "Кредит выдан" и ссылка принимает вид "Кредит вернул", после клика на которой выполняется проверка возврата кредита - если результат положительный, апдейтится статус заявки на "Кредит погашен", если нет, выводим простое сообщение.Плюс ещё всякая фигня.
типа такого:http://creditwm.info/
Предлагать сроки и цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Есть доменное имя pryanik.ru на него надо "надеть" вкусный сателлит -заглушку на тему пряников, на джумле или WP, страниц эдак на 50 другие движки не рассматриваются С вас - наполнение и диз. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать сайт посуточной аренды квартир аналогичный по функционалу 4erdak.com.ua В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт. Стоимость сайта с Вашим дизайном и с нашим. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо сделать портал о недвижимости за рубежом. Для понимания задачи, вот сайт который может служить примером (по структуре и дизайну) http://www.aplaceinthesun.com/ В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
ТЗ в прикрепленном файлеСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Надо создать игры с привязкой к карте яндекс проект интересный и непростой подробности и ТЗ исполнителю для связи аська 214 742 588 отвечайте сюда интересует ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа: 1. Создание и оптимизация сайта 2. Продвижение сайта Пока речь идет о первой ...Закрыт15 лет назад
Нужна разработка и дизайн сайта. Сайт типа http://www.bukmekerskiekontory.ru.Закрыт15 лет назад
- $500
Доброго времени суток, друзья. Итак, сразу к делу. Мне требуется сайт под ключ, с доменом и хостингом на год в домене "ru". Тематика сайта:что-то среднее между сайт-визитка-портфолио-магазин. Креативный и молодежный, можно сказать, ...Завершен15 лет назад
"Создать сайт дистрибьютор на CMS joomla, прикрутить интернет-магазин"Закрыт15 лет назад