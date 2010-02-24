Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла. ...
Сайт о недвижимости
Необходимо сделать портал о недвижимости за рубежом.
Для понимания задачи, вот сайт который может служить примером (по структуре и дизайну) http://www.aplaceinthesun.com/
В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт.
ТЗ в вложении.
Указывайте реальные стоимость и сроки выполнения.
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