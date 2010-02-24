Сайт о недвижимости

Необходимо сделать портал о недвижимости за рубежом.

Для понимания задачи, вот сайт который может служить примером (по структуре и дизайну) http://www.aplaceinthesun.com/

В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и на каком языке программирования будете создавать этот сайт.

ТЗ в вложении.

Указывайте реальные стоимость и сроки выполнения.