Аналог википедии

$50000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок561 просмотр

Требуется создать OpenSourse ресурс, аналог Википедии, но другой направленности.

Требуется опытная комманда разработчиков, желательно Москва.

15 лет назад
RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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