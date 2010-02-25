Есть функционирующий интернет-магазин на движке osCommerce, требуется его доработка и исправление чужих ошибок. Речь будет идти о корректировки меню каталога товаров, отображения списка товаров и занесении товаров в базу парсером из .xls файла. ...
Аналог википедии
Требуется создать OpenSourse ресурс, аналог Википедии, но другой направленности.
Требуется опытная комманда разработчиков, желательно Москва.
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