Сайт туристического агентства на JOOMLA

Была попытка самостоятельного создания сайта, которая к сожалению ничем не закончилась ввиду недоста точных знаний по теме и отсутствия времени.

Посмотреть можно здесь happy-tour.com.ua l: vvv p: 7777777

Итак вкратце что нужно :

1. Уникализировать шаблон (графика, иконки, шрифты и тд)

2. Добавить/переделать некоторые модули/разделы

3. Ваши идеи по поводу новых разделов приветствуются

4. Сопровождение в течение месяца после запуска проекта( имеется ввиду доступность человека в ICQ/Sk ype чтобы можно было задать вопросы , которые неизбежно будут)

З.Ы. Прекрасно понимаю что грамотно составленное ТЗ - это уже пол дела, поэтому предпочтение тем кто это сможет сделать.