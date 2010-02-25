Сайт-магазин свадебных и вечерних платьев

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Закрыт26 заявок328 просмотров

Требуется магазин свадебной и вечерней моды.

кроме этого на сайте д.б. разделы с исчерпывающей информацией для молодоженов: перечень услуг, сервис, рестораны, памятки, примеры украшений банкетных залов, свадебных букетов бутоньерок... и прочей торжественной мишуры...

Нужна будет фотогалерея для платьев и свадебных фотографий

С выдержанным стелем, не пошло, и со вкусом...

все подробности конкретному исполнителю в процессе работы.

ТЗ нет.

пожалуйста, указывайте стоимость работ, срок исполнения. кроме того - предпочтение будет отдано исполнителю имеющему в портфолио аналогичные, успешно реализованные, проекты.

всю информацию оставляем тут.

зы. проект срочный - поэтому трезво и здраво соизмеряем свои способности со своими возможностями!!!

15 лет назад
xoma99
Антон 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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