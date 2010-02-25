Нужно сделать сайт визитку, движок любой лучше joomla, можно свой. Дизайн есть в psd. Нужно добавить погодный информер справа наверху, и привязать фотогалерею, с возможностью загрузки архива с фотографиями, также добавить подписку на ...
Сайт-магазин свадебных и вечерних платьев
Требуется магазин свадебной и вечерней моды.
кроме этого на сайте д.б. разделы с исчерпывающей информацией для молодоженов: перечень услуг, сервис, рестораны, памятки, примеры украшений банкетных залов, свадебных букетов бутоньерок... и прочей торжественной мишуры...
Нужна будет фотогалерея для платьев и свадебных фотографий
С выдержанным стелем, не пошло, и со вкусом...
все подробности конкретному исполнителю в процессе работы.
ТЗ нет.
пожалуйста, указывайте стоимость работ, срок исполнения. кроме того - предпочтение будет отдано исполнителю имеющему в портфолио аналогичные, успешно реализованные, проекты.
всю информацию оставляем тут.
зы. проект срочный - поэтому трезво и здраво соизмеряем свои способности со своими возможностями!!!
Заявки фрилансеров
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