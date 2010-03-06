Создание простого сайта. "Производство пакетов для стерилизации." с каталогом, корзиной. 5 категорий 85 позиций. Описание товара. Остальное стандартно. что-то типа вот этого: http://steripack.rusmed.ru/ НА CMS Joomla может быть + ...
Нужен сайт для компании, занимающейся керамикой
Нужен сайт для компании, занимающейся керамикой, желательно попроще и подешевле :-)
Оставляйте ваши предложения по цене и срокам
С исполнителями из Москвы и Подмосковья возможен наличный расчет.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо полностью скопировать сайт, или сделать очень похожий ambaresearch.com пишите ваши сроки и цены. обсудимСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50000
Требуется создать OpenSourse ресурс, аналог Википедии, но другой направленности. Требуется опытная комманда разработчиков, желательно Москва.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует создание тизерной рекламной сети на подобии http://medianet.adlabs.ru/site/ Интересен вопрос цены и сроков. Если есть уже готовые подобные решения, то расмотрю вопрос покупки (но обязательно должен быть показан пример)Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Аналог www.livemocha.com на Друпал работает только с частниками. Жду сроки и ценуСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Создать сайт на html Дополнительная инф. в приложении. Бюджет 15-18 т.р.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сразу скажу, что нужен человек, имеющий опыт работы с интерфейсами WM. Необходимо несколько скриптов, выполняющих следующие операции: 1) При заходе на сайт посетителель должен произвести авторизация через Login.Webmoney 2) При ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать портал о недвижимости за рубежом. Для понимания задачи, вот сайт который может служить примером (по структуре и дизайну) http://www.aplaceinthesun.com/ В предложении пожалуйста указывайте на какой платформе и ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
ТЗ в прикрепленном файлеСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад