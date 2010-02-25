Нужно сделать сайт визитку, движок любой лучше joomla, можно свой. Дизайн есть в psd. Нужно добавить погодный информер справа наверху, и привязать фотогалерею, с возможностью загрузки архива с фотографиями, также добавить подписку на ...
Создание сайта Системы активной рекламы
Необходимо создать сайт Системы активной рекламы (почтовик+САР). Написать индивидуальный скрипт+дизайн.
Аналоги: www.wmmail.ru и www.vipip.ru. т.е. сделать что-то похожее, но с большим функционалом.
Функционал у сайта должен быть следующим:
1) На сайте должна быть возможность регистрации участников. Защита аккаунтов по ip.
2) Зарегистрированным рекламодателям должна быть возможность заказывать рекламу на сайте, а зарегистрированным пользователям её просматривать.
3) Просмотр рекламы должен быть осуществлен в виде почтовый рассылки по электронной почте, а также с сайта системы. Просмотр сайтов рекламодателей должен иди с фреймом, в котором идет секундомер просмотра, а после него проверочная картинка (капча). Также возможность просмотра сайтов с сокрытием поля HTTP_REFERER (поле в котором указывается страница, с которой пользователь перешел на сайт рекламодателя).
3.1) Широкая настройка таргетинга показов сайтов по дням, часам, показов по одному IP-адресу, показов в день и т.д.
4) Партнерская программа. Возможность продажи привлеченных пользователей, другим участникам.
5) Ввод/вывод из системы на кошельки webmoney. Пополнения счета на сайте, в автоматическом режиме, снятие через массовые платежи webmoney.
6) Админ понель, с полной статистикой по зарегистрированным участникам, с возможностью удаления, блокировкой пользователей. Настройка стоимости услуг сервиса. Отображение рекламодателей и заказанной рекламы, возможность подтверждения рекламы или запрета. Возможность добавление рекламы.
7) Внутренняя переписка между участниками. А также внутренние переводы между участниками.
8) Новостная лента
(Полный функционал здесь не публикую, он будет озвучен уже разработчику)
Интересует стоимость и сроки изготовления сайта? (будут рассматриваться кандидаты с опытом создания скриптов и с хорошим портфолио)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется магазин свадебной и вечерней моды. кроме этого на сайте д.б. разделы с исчерпывающей информацией для молодоженов: перечень услуг, сервис, рестораны, памятки, примеры украшений банкетных залов, свадебных букетов бутоньерок... и прочей торжественной ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт для компании, занимающейся керамикой, желательно попроще и подешевле :-) Оставляйте ваши предложения по цене и срокам С исполнителями из Москвы и Подмосковья возможен наличный расчет.Завершен15 лет назад
- $250
Создание простого сайта. "Производство пакетов для стерилизации." с каталогом, корзиной. 5 категорий 85 позиций. Описание товара. Остальное стандартно. что-то типа вот этого: http://steripack.rusmed.ru/ НА CMS Joomla может быть + ...Завершен15 лет назад
Необходимо полностью скопировать сайт, или сделать очень похожий ambaresearch.com пишите ваши сроки и цены. обсудимЗакрыт15 лет назад
- $50000
Требуется создать OpenSourse ресурс, аналог Википедии, но другой направленности. Требуется опытная комманда разработчиков, желательно Москва.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует создание тизерной рекламной сети на подобии http://medianet.adlabs.ru/site/ Интересен вопрос цены и сроков. Если есть уже готовые подобные решения, то расмотрю вопрос покупки (но обязательно должен быть показан пример)Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Аналог www.livemocha.com на Друпал работает только с частниками. Жду сроки и ценуСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Создать сайт на html Дополнительная инф. в приложении. Бюджет 15-18 т.р.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...Завершен15 лет назад