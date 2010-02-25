Онлайн аптека

Требуется сделать сайт - интернет магазин. Дизайн индивидуальный, написание текстов (ручной рерайт) в количестве 30 000 зн, подготовка сайта под раскрутку ссылками, к дизайну претензии строгие, копирование не допустимо. Прописывание хедеров и т.д., т.е необходимо быть знатоком СЕО , но это вторично. На все вопросы готов ответить. Заказ отдам человеку с хорошим портфолио, желательно с опытом работы, для дальнейшей работы с Сапой, поддержки и т.д.