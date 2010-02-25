Онлайн аптека

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок322 просмотра

Требуется сделать сайт - интернет магазин. Дизайн индивидуальный, написание текстов (ручной рерайт) в количестве 30 000 зн, подготовка сайта под раскрутку ссылками, к дизайну претензии строгие, копирование не допустимо. Прописывание хедеров и т.д., т.е необходимо быть знатоком СЕО , но это вторично. На все вопросы готов ответить. Заказ отдам человеку с хорошим портфолио, желательно с опытом работы, для дальнейшей работы с Сапой, поддержки и т.д.

15 лет назад
neo79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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