Создание портала с дистанционным образованием

Необходимо создать портал с системой дистанционного обучения.

Портальное решение должно содержать интегрированную панель администратора для удобства настройки системы. Также оно должно обеспечивать:

* возможность подключения доп.модулей Model-view-controller

* наличие механизмов посика информации;

* возможность использования одной или нескольких служб поиска;

* возможность применения областей поиска для пользователей с целью сужения поиска.

Должны быть выполнены работы по проведению техно-рабочего проектирования Портала.

Портал должен быть на 3-х языках (контент): каз., рус., англ.

+ нужно будет написать руководство пользователя, руководство модератора, руководство администратора, руководство по установке, а также регламент действия персонала во внештатной ситуации.

Более подробно - могу выслать ТЗ по Вашему запросу.