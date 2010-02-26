Необходимо создать бизнес-сайт.

Поддержка персональных аккаунтов (у каждого - своя страничка, блог, возможность добавления товаров).

Суть - глобальный интернет-магазин, состоящий из мини-магазинчиков каждого пользователя.

Прием оплаты за аккаунты и рекламные услуги/сервисы, предоставляемые в рамках сайта.

Интеграция модулей оплаты по sms, webmoney, Yandex.Деньги, банковский перевод, оплата по коду через платежные терминалы и др.

У каждого пользователя адрес странички вида: http://ник-нейм.наш сайт.ru или http://наш сайт.ru/ник-нейм

Предполагаемое количество посетителей - от 5000 в день.

Должно получиться похоже на сайты по приему объявлений, но более персонализировано, интерактивно и красиво.

Похожие проекты: www.irr.ru (Из Рук в Руки), www.artnow.ru, www.flickr.com

Сортировка товаров по пользователям, ключевым словам,

Возможность для пользователей выбирать разные варианты аккаунтов (regular, pro и т.д.)

Сайт должен быть запущен "под ключ" на уже имеющемся у меня домене.

Нужен хороший хостинг - без тормозов.

Срочно! Жду заявок.