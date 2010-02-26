Сайт(портал) на тему недвижимости. Особенности: фильтры, база данных, таблицы, сортировки, личный кабинет. Внимательно смотрите ТЗ, чтобы реально оценивайть свои возможности. Если объявление активно то исполнитель не выбран. По предоплате не работаю! Работаю ...
Сайт
Необходимо создать бизнес-сайт.
Поддержка персональных аккаунтов (у каждого - своя страничка, блог, возможность добавления товаров).
Суть - глобальный интернет-магазин, состоящий из мини-магазинчиков каждого пользователя.
Прием оплаты за аккаунты и рекламные услуги/сервисы, предоставляемые в рамках сайта.
Интеграция модулей оплаты по sms, webmoney, Yandex.Деньги, банковский перевод, оплата по коду через платежные терминалы и др.
У каждого пользователя адрес странички вида: http://ник-нейм.наш сайт.ru или http://наш сайт.ru/ник-нейм
Предполагаемое количество посетителей - от 5000 в день.
Должно получиться похоже на сайты по приему объявлений, но более персонализировано, интерактивно и красиво.
Похожие проекты: www.irr.ru (Из Рук в Руки), www.artnow.ru, www.flickr.com
Сортировка товаров по пользователям, ключевым словам,
Возможность для пользователей выбирать разные варианты аккаунтов (regular, pro и т.д.)
Сайт должен быть запущен "под ключ" на уже имеющемся у меня домене.
Нужен хороший хостинг - без тормозов.
Срочно! Жду заявок.
Заявки фрилансеров
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