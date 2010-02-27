Нужен WebMoney обменник

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки156 просмотров

Добрый день!

Интересует скрипт webmoney обменника тоесть обмен wmz>wmr и т.д (icq money,единный кошелек,яндекс деньги)

а также ввод и вывод webmoney на кредитные карты (в Казахстане)

+ Кредитный автомат

Нужно готовое решение (показывайте примеры)

icq 250-71пять

15 лет назад
AS-Team
Naiman Kazax 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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