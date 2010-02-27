Стоматологический сайт

Мне нужен сайт с легко доступным движком, т.е. чтобы пользователь который не очень хорошо разбирается мог изменить любую информацию.

При переходе на сайт, на экране должна быть флеш анимация. Доктор-гид ходит по сайту и рассказывает про данный сайт, ну например "добро пожаловать вас приветствует доктор клиники Доктора Рона и я буду сопровождать вас"и после он уходит в угол сайта. И при переходе на какую-либо из ссылок или разделов он комментирует (буквально в двух словах). Нужно чтоб на сайте было 7 разделов и один из них форум.

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