Интернет аукцион

Примерное описание задачи описано в приаттаченом файле.

Не стучите не отписавшись в проекте.

Предпочтение отдается тем кто работал с опцией сайтов-доноров и может показать свою работу сети.

Цена указана ДО а не начиная, поэтому предлагая цену выше - отклоняю предложение.

Портфолио пустое или одни сайты визитки - тоже самое.