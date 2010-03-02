Нужно желательно на движке simplemachines зделать форум и наложить на него дизайн который в приложении. Тоесть сделать и вывести всё как в приложении. Для simplemachines есть перевод на рус и лат языки, в сайте тоже ...
Интернет аукцион
Примерное описание задачи описано в приаттаченом файле.
Не стучите не отписавшись в проекте.
Предпочтение отдается тем кто работал с опцией сайтов-доноров и может показать свою работу сети.
Цена указана ДО а не начиная, поэтому предлагая цену выше - отклоняю предложение.
Портфолио пустое или одни сайты визитки - тоже самое.
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