Создать сайт-форум

Нужно желательно на движке simplemachines зделать форум и наложить на него дизайн который в приложении. Тоесть сделать и вывести всё как в приложении. Для simplemachines есть перевод на рус и лат языки, в сайте тоже только 2 языка.

Будут платные и бесплатные рубрики в форуме. Для платных будет через смс.

ПСД файл имеется