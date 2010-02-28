Тема Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок146 просмотров

Нужно подобие вот такой темы scylon.com ( для вордпресса).

без логотипов и графики(в поставке их заменить на белые прямоугольники соот-их размеров).

с нуля писать не нужно конечно же - достаточно взять подходящую тему и скорректировать ее(поменять структуру, цвета меню).

WordPress
15 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание портала с дистанционным образованием

    $500

    Необходимо создать портал с системой дистанционного обучения. Портальное решение должно содержать интегрированную панель администратора для удобства настройки системы. Также оно должно обеспечивать: * возможность подключения доп.модулей Model-view-controller * наличие механизмов посика информации; ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт гостиницы

    Добрый день. Мне нужен сайт гостинницы с элементами флеш анимации. Пишите свои контакты. Я с Вами свяжусь

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта галереи

    $50

    Нужен сайт для фотографов, ( типа визитки ) примерно на 6 стр. На гл. и галерею стр. не много флешь анимации, увеличение фотографии наводя курсор мыши.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Стоматологический сайт

    Мне нужен сайт с легко доступным движком, т.е. чтобы пользователь который не очень хорошо разбирается мог изменить любую информацию. При переходе на сайт, на экране должна быть флеш анимация. Доктор-гид ходит по ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен WebMoney обменник

    Добрый день! Интересует скрипт webmoney обменника тоесть обмен wmz&gt;wmr и т.д (icq money,единный кошелек,яндекс деньги) а также ввод и вывод webmoney на кредитные карты (в Казахстане) + Кредитный автомат Нужно готовое ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Соц. сеть

    Направление сайта - современное искусство, молодежь, мероприятия Возможности сайта- 1. Регистрация пользователей 2. Новости 3. Чат 4. Онлайн курсы (с индивидуальным доступом) 5. Форум 6. Заливка ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Магазин на UMI CMS

    Нужно создать магазин на базе UMI.CMS PRO Commerce интеграция с 1С, прием оплаты VISA и webmoney, яндекс маркет, расчет стоимоcти доставки через курьерские службы (DHL, UPS, EMS, классическая почта) Лицензия уже куплена. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад