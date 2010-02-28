Тема Wordpress

Нужно подобие вот такой темы scylon.com ( для вордпресса).

без логотипов и графики(в поставке их заменить на белые прямоугольники соот-их размеров).

с нуля писать не нужно конечно же - достаточно взять подходящую тему и скорректировать ее(поменять структуру, цвета меню).