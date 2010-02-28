Необходимо создать портал с системой дистанционного обучения. Портальное решение должно содержать интегрированную панель администратора для удобства настройки системы. Также оно должно обеспечивать: * возможность подключения доп.модулей Model-view-controller * наличие механизмов посика информации; ...
Тема Wordpress
Нужно подобие вот такой темы scylon.com ( для вордпресса).
без логотипов и графики(в поставке их заменить на белые прямоугольники соот-их размеров).
с нуля писать не нужно конечно же - достаточно взять подходящую тему и скорректировать ее(поменять структуру, цвета меню).
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