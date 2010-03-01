Разработать сайт (продажа автозапчастей)

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок246 просмотров

Нужен интересный небольшой сайт. Сайт будет представлять компанию, которая занимается продажей в розницу автозапчастей таких марок как: Opel, Mazda, Ford и другие.На сайте должен быть организован поиск по автозапчастям, как по названию так и по каталожному № запчасти. Прайс в формате excel(.xls). Нужно предусмотреть тот момент, что цены в этом прайсе периодически будут меняться.Так же на сайте должна быть форма заказа автозапчастей, которая отправляла бы данные на почту, либо сохраняла на сервере с уведомлением для последующего просмотра. Все страницы сайта должны без проблем индексироваться в поисковых системах.

ТЗ во вложении.

15 лет назад
ru7lan
Руслан 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$350
10 дней

Заявки фрилансеров

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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