Разработать сайт (продажа автозапчастей)

Нужен интересный небольшой сайт. Сайт будет представлять компанию, которая занимается продажей в розницу автозапчастей таких марок как: Opel, Mazda, Ford и другие.На сайте должен быть организован поиск по автозапчастям, как по названию так и по каталожному № запчасти. Прайс в формате excel(.xls). Нужно предусмотреть тот момент, что цены в этом прайсе периодически будут меняться.Так же на сайте должна быть форма заказа автозапчастей, которая отправляла бы данные на почту, либо сохраняла на сервере с уведомлением для последующего просмотра. Все страницы сайта должны без проблем индексироваться в поисковых системах.

ТЗ во вложении.