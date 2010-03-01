Создание агропортала

Создание портала для эффективной коммуникации между предприятиями и участниками агрорынка.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА:

Главная. С продуманным размещением блоков новостей, статей, фото/видео и баннеров.

Новости (отображаются блоками на главной, состоят из ленты новостей разбитой на подразделы по категориям. Возможность добавления коментариев) + раздел с видео/фото репортажами + размещение новостей и аналитических статей, с фотографиями и видеороликами зарегистрированных пользователей сайта.

Каталог предприятий – разбитый на подразделы по категориям, с возможностью самостоятельной регистрации пользователями своих компаний и добавления товаров/услуг. Возможность сортировки по товарам/услугам. Поиск по товарам/услугам.

Доска объявлений - многофункциональная доска объявлений, предназначена для размещения бесплатных и платных объявлений о покупке-продаже товаров/услуг

Статьи. Возможность вывода в меню главных разделов статей

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Необходим простой юзабельный дизайн.

Сроки выполнения 1-3 месяца.

Прошу указывать ориентировочную стоимость выполнения данного проекта.