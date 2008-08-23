Необходимо сделать анимацию на картинке

Необходимо сделать несложные анимации робота, скетч и описание здесь http://slil.ru/26551449 . Оплата в wmz.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется картинка, необходимо придумать анимацию на эту картинку, без всякого текста.
Тематика - Оздоровительно развлекательный комплекс гладиатор.
Размер 1003*377.
Файл прилагаю.
ICQ # 299687328
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