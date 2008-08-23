Небольшая флешка с XML

АнимацияЗакрыт21 заявка317 просмотров
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Нужно сделать динамичную флэш-заставку размером 300х450 (вертикально), где сменяются картинки. Но картинки должны подгружаться через XML. Плюс неплохо было бы сделать еще и со звуком, опять же подгружать его отдельно.

15 лет назад
griger
Ирина 
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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