Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ.

Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой (значение цвета, компоновка), имеющим в своем портфолио работы на восточную или "зеленую" тематику (йога, фито-, нутуро-, эко etc.).

В сумму так же должна быть включена дизайнерская компоновка элементов (логотип, имя компании, слоган, название, описание) на упаковке.