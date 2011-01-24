Нужно сделать апгрейд логотипа или, если точнее, сделать логотип из имеющейся заготовки. Заготовка находится здесь: http://narod.ru/disk/2741689001/nlogo.png.html Основа логотипа - латинская G + стрелочка направленная вверх. ...
Разработка логотипа и фирменного стиля
Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ.
Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой (значение цвета, компоновка), имеющим в своем портфолио работы на восточную или "зеленую" тематику (йога, фито-, нутуро-, эко etc.).
В сумму так же должна быть включена дизайнерская компоновка элементов (логотип, имя компании, слоган, название, описание) на упаковке.
Выбранный исполнитель
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