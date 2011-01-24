Разработка логотипа и фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка508 просмотров

Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ.

Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой (значение цвета, компоновка), имеющим в своем портфолио работы на восточную или "зеленую" тематику (йога, фито-, нутуро-, эко etc.).

В сумму так же должна быть включена дизайнерская компоновка элементов (логотип, имя компании, слоган, название, описание) на упаковке.

14 лет назад
malanec
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

happinessinc
Кирилл 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня
Работа выполнена в срок. С поставленной задачей справились на отлично.
Спасибо за проект! Было интересно работать с Вами! Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

happinessinc
Кирилл 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад