Апгрейд логотипа

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Завершен23 заявки380 просмотров

Нужно сделать апгрейд логотипа или, если точнее, сделать логотип из имеющейся заготовки.

Заготовка находится здесь:

http://narod.ru/disk/2741689001/nlogo.png.html

Основа логотипа - латинская G + стрелочка направленная вверх.

Деятельность логотипообладателя - веб, интернет, поэтому приветствуются находки в стиле веб 2.0 (например, "пикселизация")

Логотип должен быть простым и универсальным, мог использоваться как на веб-сайте компании, так и на печатных носителях (бланки, визитки, бейджи...), а так же на сувенирах (авторучки, кружки,...), на офисных табличках, на фасаде здания.

Изменение цвета старого логотипа допускается. Логотип нужен в цветном (а возможно и в разных цветных) и черно-белом вариантах.

14 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$40
3 дня
Своим отзывом хочу отметить умение и, самое главное, желание Ольги решать поставленную перед ней задачу. Работа была сделана качественно и в оговоренный срок. Желаю удачи. Буду обращаться в дальнейшем.
Интересный проект, четкие требования, доброжелательное общение, моментальная оплата! Очень довольна сотрудничеством! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад