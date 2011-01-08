Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного. Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям. Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475 ...
Апгрейд логотипа
Нужно сделать апгрейд логотипа или, если точнее, сделать логотип из имеющейся заготовки.
Заготовка находится здесь:
http://narod.ru/disk/2741689001/nlogo.png.html
Основа логотипа - латинская G + стрелочка направленная вверх.
Деятельность логотипообладателя - веб, интернет, поэтому приветствуются находки в стиле веб 2.0 (например, "пикселизация")
Логотип должен быть простым и универсальным, мог использоваться как на веб-сайте компании, так и на печатных носителях (бланки, визитки, бейджи...), а так же на сувенирах (авторучки, кружки,...), на офисных табличках, на фасаде здания.
Изменение цвета старого логотипа допускается. Логотип нужен в цветном (а возможно и в разных цветных) и черно-белом вариантах.
Выбранный исполнитель
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