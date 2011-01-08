Нужно сделать апгрейд логотипа или, если точнее, сделать логотип из имеющейся заготовки.

Заготовка находится здесь:

http://narod.ru/disk/2741689001/nlogo.png.html

Основа логотипа - латинская G + стрелочка направленная вверх.

Деятельность логотипообладателя - веб, интернет, поэтому приветствуются находки в стиле веб 2.0 (например, "пикселизация")

Логотип должен быть простым и универсальным, мог использоваться как на веб-сайте компании, так и на печатных носителях (бланки, визитки, бейджи...), а так же на сувенирах (авторучки, кружки,...), на офисных табличках, на фасаде здания.

Изменение цвета старого логотипа допускается. Логотип нужен в цветном (а возможно и в разных цветных) и черно-белом вариантах.