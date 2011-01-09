Адрес демо-версии сайта - Shipto.su Нужно 3 варианта логотипа, подходящих под цветовой оформление. Логотип будет располагаться на месте логотипа шаблона.
Отрисовать логотип
Есть логотип в Paint. Нужно его отрисовать и облагородить для вставки на сайт.
Также добавить возможно какие то оттенки.
Главное, что бы было 2 цвета: синий и серый.
Оплата WebMoney.
Размеры логотипа как размер лого Weblancer (в левом верхнем углу:))
Жду Ваших преложений.
Выбранный исполнитель
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