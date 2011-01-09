Отрисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен72 заявки836 просмотров

Есть логотип в Paint. Нужно его отрисовать и облагородить для вставки на сайт.

Также добавить возможно какие то оттенки.

Главное, что бы было 2 цвета: синий и серый.

Оплата WebMoney.

Размеры логотипа как размер лого Weblancer (в левом верхнем углу:))

Жду Ваших преложений.

14 лет назад
ink87
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Быстро и качественно выполнил работу. Сделал все возможные форматы логотипа. Я работой остался очень доволен. Спасибо, Назарий.
Было очень приятно работать с Артемом: все очень оперативно - выбор исполнителя задания, утверждение промежуточных материалов, оплата. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад