Отрисовать логотип

Есть логотип в Paint. Нужно его отрисовать и облагородить для вставки на сайт.

Также добавить возможно какие то оттенки.

Главное, что бы было 2 цвета: синий и серый.

Оплата WebMoney.

Размеры логотипа как размер лого Weblancer (в левом верхнем углу:))

Жду Ваших преложений.