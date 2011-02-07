Необходимо разработать логотип и визитку для компании, занимающейся разработкой методик и специальных тренажеров для женщин.
Логотип/фирменый знак
Основной месседж следующий:
Мы взяли нечто (неважно, что именно - от зубочистки до спутника), протестировали, и пришли к выводу, что это КЛАССНАЯ штука.
Подробности:
Мы тестировали - не просто, например, поковырялись зубочисткой, а очень тщательно, даже придирчиво, на соответствие всяческим международным стандартам, крайне ответственно итд (подберите еще десяток синонимов) .
Если получится донести и это, то совсем замечательно: после такого труда мы рады, что это нечто - по-настояшему хорошая вещь.
На конкурс предоставляйте jpeg, но конечный результат должен быть в векторе, хорошо смотреться в ч/б. Победитель наверняка получит и заказ на дизайн сайта.
Дополнение: название не указано намеренно. Акцент не на названии, а на том, что и как делается.
Победитель конкурса
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