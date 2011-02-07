Логотип/фирменый знак

# 1 — $ 90

Основной месседж следующий:

Мы взяли нечто (неважно, что именно - от зубочистки до спутника), протестировали, и пришли к выводу, что это КЛАССНАЯ штука.

Подробности:

Мы тестировали - не просто, например, поковырялись зубочисткой, а очень тщательно, даже придирчиво, на соответствие всяческим международным стандартам, крайне ответственно итд (подберите еще десяток синонимов) .

Если получится донести и это, то совсем замечательно: после такого труда мы рады, что это нечто - по-настояшему хорошая вещь.

На конкурс предоставляйте jpeg, но конечный результат должен быть в векторе, хорошо смотреться в ч/б. Победитель наверняка получит и заказ на дизайн сайта.

Дополнение: название не указано намеренно. Акцент не на названии, а на том, что и как делается.