Требуется разработать логотип для компании, которая занимается online обучением
Приватно для Восток Ольга
Необходимо нарисовать логотип для відпустка.com.ua
Выбранный исполнитель
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