Всем здравствуйте.

Необходимо обыграть буквы: S, Z в виде пружин, пружинок. Это и будет товарный знак

(пружина нужна не техническая, а такая как в матрасах, думаю вы меня поняли)

Бюджет 250 руб. только ЯД (кто не согласен с бюджетом прошу меня не беспокоить)

Время на разработку до 10.00 СБ (25.12.10)

Исходник в формате cdr (CorelDRAW)