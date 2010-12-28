Требуется разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки293 просмотра

Здравствуйте все!

Требуется разработать логотип для организации, сфера деятельности промышленная автоматизация. Уже есть идея как это должно выглядеть, нужно ее красиво реализовать.

С уважением, Алексей.

14 лет назад
RS_Pro
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Работа была выполнена в срок. Были предоставлены 5 вариантов логотипов - все достаточно сильные. Выбрал один без доработок. Рекомендую.
Хороший заказчик. Работа оплачена своевременно. Работаем дальше и рекомендую для сотрудничества другим исполнителям.

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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